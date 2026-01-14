$!Asesinan a balazos a un ciclista en el fraccionamiento San Rafael, en Culiacán

CULIACÁN._ A balazos fue asesinado un hombre cuando circulaba en su bicicleta la tarde-noche de este miércoles en el fraccionamiento San Rafael, en Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 18:00 horas en la avenida Hernando de Alarcón, entre las calles Pedro Tovar y Francisco de Ibarra. La víctima fue identificada en el lugar como Omar, de 46 años de edad.

Según los primeros reportes, el ciclista fue atacado por civiles armados que pasaron frente a él.