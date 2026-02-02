$!Asesinan a balazos a un empleado de un autolavado del sector Barrancos, en Culiacán

A balazos fue privado de la vida un trabajador de un autolavado la tarde de este lunes en la colonia Villa Colonial, en el sector Barrancos de Culiacán.
Según los primeros reportes, la víctima se encontraba en su horario de trabajo cuando sus agresores se le acercaron para dispararle en repetidas ocasiones.
El hecho se registró alrededor de las 16:40 horas en el negocio que se encuentra entre la avenida Benjamín Hill y la calle Grecia. La identidad de la víctima no ha sido revelada, solo refieren que era empleado del autolavado.
Un reporte sobre una persona lesionada de bala fue lo que provocó la movilización de los elementos de seguridad, siendo efectivos del Ejército Mexicano los que arribaron para dar fe del hecho.
Al acercarse, los militares encontraron al masculino ya sin signos vitales y con múltiples heridas de bala. El cuerpo quedó recostado dentro del inmueble y entre las rampas que están colocadas para estacionar los vehículos.
Cabe señalar que en la zona se aseguraron múltiples casquillos percutidos de arma de fuego, dejando indicios de que el ataque ocurrió en el lugar.
Peritos de la Dirección General de Investigación Pericial ingresaron a la escena para realizar las labores de campo, mientras policías de investigación de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias correspondientes.
El cuerpo fue trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia que marca la ley.