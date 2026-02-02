$!Asesinan a balazos a un empleado de un autolavado del sector Barrancos, en Culiacán

A balazos fue privado de la vida un trabajador de un autolavado la tarde de este lunes en la colonia Villa Colonial, en el sector Barrancos de Culiacán.

Según los primeros reportes, la víctima se encontraba en su horario de trabajo cuando sus agresores se le acercaron para dispararle en repetidas ocasiones.

El hecho se registró alrededor de las 16:40 horas en el negocio que se encuentra entre la avenida Benjamín Hill y la calle Grecia. La identidad de la víctima no ha sido revelada, solo refieren que era empleado del autolavado.