$!Asesinan a balazos a un enfermero en la colonia Antonio Rosales en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre de profesión enfermero, quien hasta el momento permanece sin ser identificado por las autoridades, fue privado de la vida a balazos la tarde de este miércoles en la colonia Antonio Rosales, en la ciudad de Culiacán.

El hecho ocurrió por la calle Río Petatlán, justo a espaldas de la Clínica 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre la banqueta, en el tramo comprendido entre las calles Río Petatlán y Tepuche.