$!Asesinan a balazos a un enfermero en la colonia Antonio Rosales en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre de profesión enfermero, quien hasta el momento permanece sin ser identificado por las autoridades, fue privado de la vida a balazos la tarde de este miércoles en la colonia Antonio Rosales, en la ciudad de Culiacán.
El hecho ocurrió por la calle Río Petatlán, justo a espaldas de la Clínica 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre la banqueta, en el tramo comprendido entre las calles Río Petatlán y Tepuche.
De acuerdo con las primeras indagatorias en el lugar de los hechos, se presume de manera extraoficial que el trabajador de la salud se encontraba en su horario de comida cuando sufrió la agresión con armas de fuego.
Elementos del Ejército Mexicano arribaron como primeros respondientes para atender el llamado de emergencia. Los militares procedieron a resguardar la escena y delimitar el perímetro en espera del personal pericial de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento de indicios.