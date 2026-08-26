$!Asesinan a balazos a un hombre a bordo de un carro en la colonia Progreso, en Culiacán

Un hombre identificado como José Antonio “N”, de 49 años de edad, murió asesinado a balazos durante la noche de este miércoles a bordo de un vehículo, en la colonia Progreso, al sur de Culiacán.

La víctima quedó sin vida en el interior de un Nissan Sentra de modelo antiguo, el cual estaba estacionado junto a unas canchas de fútbol comunitarias.

Vecinos alertaron a los números de emergencia cerca de las 18:15 horas, sobre los disparos de arma de fuego, y al trasladarse al cruce de las calles Cerro Agua Amarilla y Jesús María, confirmaron el homicidio.