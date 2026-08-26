$!Asesinan a balazos a un hombre a bordo de un carro en la colonia Progreso, en Culiacán

Un hombre identificado como José Antonio “N”, de 49 años de edad, murió asesinado a balazos durante la noche de este miércoles a bordo de un vehículo, en la colonia Progreso, al sur de Culiacán.
La víctima quedó sin vida en el interior de un Nissan Sentra de modelo antiguo, el cual estaba estacionado junto a unas canchas de fútbol comunitarias.
Vecinos alertaron a los números de emergencia cerca de las 18:15 horas, sobre los disparos de arma de fuego, y al trasladarse al cruce de las calles Cerro Agua Amarilla y Jesús María, confirmaron el homicidio.
La ventana del asiento detrás del copiloto, así como la ventana del conductor, presentaron orificios por disparos de arma de fuego, además de algunas parte de la carrocería.
Familiares del occiso arribaron, cuando la zona estaba acordonada por personal del Ejército Mexicano, e identificaron al fallecido.
Agentes de la Fiscalía General del Estado se apersonó en la escena, para procesar el lugar del crimen y rescatar evidencias que permitan investigar el homicidio.