$!Asesinan a balazos a un hombre a bordo de una camioneta en Hacienda La Mora, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos a bordo de una camioneta aparentemente estacionada, en el fraccionamiento Hacienda La Mora, del sector Terranova, al poniente de Culiacán.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 9:40 horas de este 16 de junio, sobre el bulevar Hacienda de La Mora, entre las calles Hacienda La Noria y Hacienda de la Herradura, frente a una tortillería.

La víctima, quien no ha sido identificado, quedó sin vida a bordo de una camioneta Ford Ranger negra, hecho que fue confirmado por paramédicos de Cruz Roja Mexicana.