$!Asesinan a balazos a un hombre a bordo de una camioneta en Hacienda La Mora, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos a bordo de una camioneta aparentemente estacionada, en el fraccionamiento Hacienda La Mora, del sector Terranova, al poniente de Culiacán.
Los hechos fueron reportados alrededor de las 9:40 horas de este 16 de junio, sobre el bulevar Hacienda de La Mora, entre las calles Hacienda La Noria y Hacienda de la Herradura, frente a una tortillería.
La víctima, quien no ha sido identificado, quedó sin vida a bordo de una camioneta Ford Ranger negra, hecho que fue confirmado por paramédicos de Cruz Roja Mexicana.
Al lugar se trasladaron autoridades de seguridad, Ejército Mexicano y Secretaría de Marina, para cerrar temporalmente la circulación por el bulevar y conservar la escena del crimen.
Sin embargo, pudo constatarse que paramédicos y elementos de Bomberos Culiacán que acudieron al hecho, barrieron escombros debajo de la camioneta, sitio donde quedaron cristales de la ventana del asiento del piloto, así como casquillos percutidos.
Agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron a desplegar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones de este homicidio.