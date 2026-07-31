$!Asesinan a balazos a un hombre a espaldas del Mercado de Abastos, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este viernes en un terreno baldío ubicado a espaldas del Mercado de Abastos, en las inmediaciones de las invasiones de la colonia Providencia, al sur de Culiacán. La víctima fue identificada en el lugar como Isaías, de 48 años de edad, quien quedó sin vida a unos metros del cruce de las calles San Diego y Santa Rita.

De acuerdo con los primeros reportes, personas que transitaban por la zona localizaron el cuerpo y alertaron al número de emergencias 911. Al sitio acudieron elementos de distintas corporaciones policiacas y paramédicos, quienes confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales debido a las heridas provocadas por disparos de arma de fuego. La víctima vestía una camisa negra con líneas blancas y quedó bocabajo en el sitio donde fue localizado.