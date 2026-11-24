MAZATLÁN._ Un ataque armado dejó como saldo un hombre sin vida la noche de este martes 24 de noviembre, sobre la lateral de la avenida Bicentenario, a un costado del puente Prados del Sol, a la altura del fraccionamiento Privanzas, en Mazatlán.

Al parecer, la víctima caminaba por la lateral cuando fue interceptado por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones y tras el ataque huyeron de inmediato.