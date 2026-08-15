$!Asesinan a balazos a un hombre afuera de su casa en la colonia El Mirador, en Culiacán

La violencia cobró otra vida la mañana de este sábado en Culiacán, cuando un hombre identificado de forma preliminar como José, de aproximadamente 35 años, fue asesinado a tiros en el exterior de su vivienda ubicada en la Colonia El Mirador. El ataque armado se registró cerca de las 8:45 horas sobre la Calle Mar Mediterráneo, entre Géminis y Tauro.

Vecinos del sector informaron haber escuchado entre ocho y nueve ráfagas de arma corta, seguidas por el sonido de un vehículo alejándose del lugar. Efectivos del Ejército Mexicano arribaron como primeros respondientes y confirmaron que el varón ya no contaba con signos vitales.

En el lugar del crimen quedaron resguardadas una bicicleta, una motocicleta y un automóvil estacionado. Personal de la Fiscalía General del Estado inició las periciales correspondientes y el levantamiento de evidencias.