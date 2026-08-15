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Violencia

Asesinan a balazos a un hombre afuera de su casa en la colonia El Mirador, en Culiacán

La víctima fue identificada como José, de 35 años
Noroeste/Redacción
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15/08/2026 11:02
15/08/2026 11:02

La violencia cobró otra vida la mañana de este sábado en Culiacán, cuando un hombre identificado de forma preliminar como José, de aproximadamente 35 años, fue asesinado a tiros en el exterior de su vivienda ubicada en la Colonia El Mirador.

El ataque armado se registró cerca de las 8:45 horas sobre la Calle Mar Mediterráneo, entre Géminis y Tauro.

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Vecinos del sector informaron haber escuchado entre ocho y nueve ráfagas de arma corta, seguidas por el sonido de un vehículo alejándose del lugar.

Efectivos del Ejército Mexicano arribaron como primeros respondientes y confirmaron que el varón ya no contaba con signos vitales.

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En el lugar del crimen quedaron resguardadas una bicicleta, una motocicleta y un automóvil estacionado.

Personal de la Fiscalía General del Estado inició las periciales correspondientes y el levantamiento de evidencias.

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Debido a que se presumía la presencia de más personas dentro del inmueble, las autoridades buscaron entablar contacto con los familiares para integrar su testimonio a la carpeta de investigación.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizarle la autopsia de ley.

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