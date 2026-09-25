$!Asesinan a balazos a un hombre afuera de su domicilio en Escuinapa

ESCUINAPA._ Un hombre fue asesinado con arma de fuego la tarde de este viernes 25 de septiembre en la Colonia Ampliación Juárez, en Escuinapa.

La víctima fue identificada como Pedro “N”, quien fue agredido cuando se encontraba a las afueras de su domicilio por la Calle 16 de Septiembre, entre 12 de Octubre y Callejón Pescador.