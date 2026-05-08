Asesinan a balazos a un hombre afuera de su domicilio en la Colonia Esthela Ortiz, en Culiacán

Un hombre identificado como Jesús Abel “N”, de 42 años, fue asesinado a balazos durante los primeros minutos de este viernes 8 de mayo, en la Colonia Esthela Ortiz de Toledo, al sur de Culiacán.

Presuntamente la víctima estaba afuera de su casa, por la Calle General Rosendo Rodríguez, escuchando música en el transcurso de la medianoche.

Aproximadamente a las 00:30 horas, fue agredido a tiros y perdió la vida en el lugar, deceso que fue confirmado por personal de seguridad pública que se movilizó.

Hasta el momento no se ha brindado información sobre los presuntos responsables de los hechos.

El hecho fue atendido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes aseguraron el sitio en tanto agentes de Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias y peritajes.