$!Asesinan a balazos a un hombre afuera de su vivienda en la colonia Azteca, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un hombre murió tras un ataque a balazos cuando se encontraba afuera de una vivienda de la colonia Azteca.

El occiso fue identificado por sus familiares como Daniel Alberto “N”, de 45 años de edad.

El reporte de detonaciones de arma de fuego se emitió a las 06:30 horas y señalaba la calle Venustiano Carranza, en la colonia Azteca.

Al parecer, la víctima se encontraba en el porche de su casa cuando hombres armados que llegaron a buscarlo le dispararon en varias ocasiones hasta hacerlo caer.