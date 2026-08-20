$!Asesinan a balazos a un hombre al interior de vivienda en la Colonia Juárez, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos en el interior de una vivienda en la Colonia Benito Juárez, en Mazatlán, la noche de este jueves 20 de agosto.
El occiso fue identificado por sus familiares como José, de 52 años.
El ataque se registró alrededor de las 21:00 horas en la Calle Privada del Faro, entre Juan Balderas y Segunda Juan Balderas, en este sector de la popular Colonia Juárez.
Elementos del Ejército Mexicano resguardaron la zona.
Los asesinados de este jueves en Mazatlán
Con este ataque se suman cinco personas asesinadas a balazos en Mazatlán este 20 de agosto.
La jornada inició a las 06:30 horas. El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado desnudo y con impactos de bala a un costado de los carriles de sur a norte de la Maxipista Mazatlán-Culiacán, a la altura del kilómetro 9.
El segundo hecho fue alrededor de las 10:40 horas en el Fraccionamiento Urbivillas del Real, en la periferia de la ciudad, donde un hombre fue asesinado a balazos.
A las 16:00 horas un hombre fue asesinado dentro del basurón municipal, en la periferia de Mazatlán, de aproximadamente 45 años. Sujetos que viajaban en un automóvil entraron al lugar y lo atacaron.
A las 18:00 horas se reportó un ataque armado en el campo de golf de la Marina Mazatlán, en el lugar exclusivo de la zona hotelera.
Familiares lo trasladaron a un hospital cercano, pero minutos después fue declarado sin vida.
Y alrededor de las 21:00 horas, un hombre fue asesinado a balazos en una vivienda en la Colonia Benito Juárez.