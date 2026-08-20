$!Asesinan a balazos a un hombre al interior de vivienda en la Colonia Juárez, en Mazatlán

El occiso fue identificado por sus familiares como José, de 52 años.

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos en el interior de una vivienda en la Colonia Benito Juárez, en Mazatlán, la noche de este jueves 20 de agosto.

El ataque se registró alrededor de las 21:00 horas en la Calle Privada del Faro, entre Juan Balderas y Segunda Juan Balderas, en este sector de la popular Colonia Juárez.



Los asesinados de este jueves en Mazatlán

Con este ataque se suman cinco personas asesinadas a balazos en Mazatlán este 20 de agosto.

La jornada inició a las 06:30 horas. El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado desnudo y con impactos de bala a un costado de los carriles de sur a norte de la Maxipista Mazatlán-Culiacán, a la altura del kilómetro 9.

El segundo hecho fue alrededor de las 10:40 horas en el Fraccionamiento Urbivillas del Real, en la periferia de la ciudad, donde un hombre fue asesinado a balazos.

A las 16:00 horas un hombre fue asesinado dentro del basurón municipal, en la periferia de Mazatlán, de aproximadamente 45 años. Sujetos que viajaban en un automóvil entraron al lugar y lo atacaron.

A las 18:00 horas se reportó un ataque armado en el campo de golf de la Marina Mazatlán, en el lugar exclusivo de la zona hotelera.

Familiares lo trasladaron a un hospital cercano, pero minutos después fue declarado sin vida.

Y alrededor de las 21:00 horas, un hombre fue asesinado a balazos en una vivienda en la Colonia Benito Juárez.