$!Asesinan a balazos a un hombre atrás de supermercado de la colonia Pemex, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos durante la noche de este jueves en la colonia Pemex, a espaldas de un conocido supermercado en la zona poniente de Culiacán.
El ataque ocurrió en la calle Benjamín Hilll, en el cruce con la calle César López de Lara, justo detrás del establecimiento.
La víctima, cuya identidad aún no ha sido revelada, presenta características de un adulto de tez morena, con cabello largo de color negro.
El occiso fue encontrado bocabajo sobre una calle de terracería, vistiendo una playera de manga corta de color gris, pantalón de mezclilla azul y calcetines negros con gris.
A un costado del cuerpo fue hallada una cartulina con un mensaje cuyo contenido se desconoce.
La escena fue delimitada por elementos del Ejército Mexicano mexicano, así como de la Policía Estatal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes han asegurado la zona y comenzado el proceso de investigación.