$!Asesinan a balazos a un hombre atrás de supermercado de la colonia Pemex, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos durante la noche de este jueves en la colonia Pemex, a espaldas de un conocido supermercado en la zona poniente de Culiacán.

El ataque ocurrió en la calle Benjamín Hilll, en el cruce con la calle César López de Lara, justo detrás del establecimiento.

La víctima, cuya identidad aún no ha sido revelada, presenta características de un adulto de tez morena, con cabello largo de color negro.