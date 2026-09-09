$!Asesinan a balazos a un hombre cerca de los antiguos campos de la Liga Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras el reporte de una serie de detonaciones en las inmediaciones de los antiguos campos de la Liga Mazatlán, un hombre fue localizado sin vida la noche del martes.
Hasta el momento, la identidad de la víctima se desconoce.
El reporte de disparos movilizó a las autoridades alrededor de las 22:30 horas. Durante recorridos de inspección por la zona, elementos del Ejército localizaron el cuerpo de un hombre sobre la banqueta de la avenida Carlos Canseco, muy cerca de la antigua sede de la Liga Mazatlán.
De manera preliminar, se informó que el hombre habría sido atacado a balazos en ese lugar. Personal de Sanidad que acompañaba a los elementos castrenses confirmó que la víctima ya no presentaba signos vitales.
La zona fue acordonada por los militares, quienes notificaron del hecho al personal pericial de la Fiscalía General del Estado para el procesamiento de la escena y la realización de las diligencias correspondientes.