$!Asesinan a balazos a un hombre cerca de un mini súper en la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este jueves 9 de abril cerca de un mini súper ubicado en la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán. El ataque se reportó alrededor de las 17:40 horas en el cruce de las calles Licenciado Jesús Ureta y Fray Andrés Tello, donde la víctima fue localizada recostada bocabajo sobre la vía pública.

De acuerdo con la información preliminar, se trata de un hombre de complexión regular y tez morena, quien vestía una camisa color verde arena, short blanco y tenis blancos; presentaba múltiples impactos de arma de fuego. Elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar tras el reporte de una persona herida por disparos, pero al arribar confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.