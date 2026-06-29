$!Asesinan a balazos a un hombre de 40 años en la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 29 de junio en calles de la colonia Lázaro Cárdenas, al sur de Culiacán.

El ataque fue reportado alrededor de las 17:50 horas en el cruce de la avenida José López Portillo y la calle Adolfo de la Huerta, luego de que vecinos alertaran al número de emergencias sobre detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba en ese punto cuando al menos un hombre armado se le acercó y le disparó en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido antes de escapar.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y localizaron al hombre tendido sobre la vía pública con heridas producidas por proyectil de arma de fuego.