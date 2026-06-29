$!Asesinan a balazos a un hombre de 40 años en la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 29 de junio en calles de la colonia Lázaro Cárdenas, al sur de Culiacán.
El ataque fue reportado alrededor de las 17:50 horas en el cruce de la avenida José López Portillo y la calle Adolfo de la Huerta, luego de que vecinos alertaran al número de emergencias sobre detonaciones de arma de fuego.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba en ese punto cuando al menos un hombre armado se le acercó y le disparó en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido antes de escapar.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y localizaron al hombre tendido sobre la vía pública con heridas producidas por proyectil de arma de fuego.
Paramédicos arribaron al lugar para brindarle atención médica; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Familiares que llegaron al sitio identificaron al fallecido como Carlos Enrique, de 40 años de edad, y procedieron a cubrir su cuerpo con una manta blanca.
La zona fue acordonada por las autoridades para preservar los indicios, mientras agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.
Con este crimen, suman dos homicidios registrados en menos de una hora en Culiacán, luego de que minutos antes fuera localizado otro hombre asesinado dentro de una vivienda improvisada en la colonia Villa Bonita, también al sur de la ciudad.