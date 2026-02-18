$!Asesinan a balazos a un hombre de 55 años en la colonia Francisco Alarcón, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles en una de las calles de la colonia Francisco Alarcón, en Culiacán. La víctima respondía al nombre de Isidro “N”, de 55 años de edad.

El hecho se reportó alrededor de las 15:00 horas en la calle Raúl Ramírez, entre la avenida Álvaro Obregón y la calle Cerro de Los Hoyitos, a pocos metros del Parque 87.