$!Asesinan a balazos a un hombre de 55 años en la colonia Francisco Alarcón, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles en una de las calles de la colonia Francisco Alarcón, en Culiacán. La víctima respondía al nombre de Isidro “N”, de 55 años de edad.
El hecho se reportó alrededor de las 15:00 horas en la calle Raúl Ramírez, entre la avenida Álvaro Obregón y la calle Cerro de Los Hoyitos, a pocos metros del Parque 87.
Un reporte emitido a la línea emergencias 911 sobre una persona sin aparentes signos vitales provocó la movilización de elementos de seguridad, siendo efectivos del Ejército Mexicano los que actuaron como primeros respondientes.
Los militares encontraron a la víctima evidentes signos de violencia, sobre todo en el rostro, por lo que llamaron a un equipo de paramédicos para revisarlo. Personal del GERUM asistió al masculino, sin embargo, cubrieron su cuerpo con una manta azul al confirmar que ya había fallecido.
También se dio a conocer que tenía heridas de bala y que en la zona había casquillos percutidos, dejando evidencia de que el ataque ocurrió en dicho punto.