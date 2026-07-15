$!Asesinan a balazos a un hombre dentro de domicilio en Lo de Verdugo, Navolato

NAVOLATO. _Un hombre llamado José Aarón “N”, de 45 años de edad, murió asesinado a balazos durante la mañana de este miércoles en la comunidad Lo de Verdugo, municipio de Navolato.
Los hechos ocurrieron dentro de una propiedad que se encuentra a la orilla del Canal Humaya, a unos metros de un puente que da acceso a la comunidad.
El homicidio fue reportado a las autoridades cerca de las 9:00 horas, y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó el saldo.
Familiares del occiso llegaron y lo identificaron a las autoridades, sin que se revelaran detalles sobre la zona donde quedó el cadáver.
El sitio fue asegurado por efectivos militares, mientras Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las diligencias en el lugar.