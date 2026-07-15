$!Asesinan a balazos a un hombre dentro de domicilio en Lo de Verdugo, Navolato

NAVOLATO. _Un hombre llamado José Aarón “N”, de 45 años de edad, murió asesinado a balazos durante la mañana de este miércoles en la comunidad Lo de Verdugo, municipio de Navolato.

Los hechos ocurrieron dentro de una propiedad que se encuentra a la orilla del Canal Humaya, a unos metros de un puente que da acceso a la comunidad.