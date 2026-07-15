Seguridad
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Homicidio

Asesinan a balazos a un hombre dentro de domicilio en Lo de Verdugo, Navolato

José Aarón, de 45 años, murió al interior de un domicilio que se encuentra a la orilla del Canal Humaya, a unos metros de un puente que da acceso a la comunidad
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
15/07/2026 10:43
15/07/2026 10:43

NAVOLATO. _Un hombre llamado José Aarón “N”, de 45 años de edad, murió asesinado a balazos durante la mañana de este miércoles en la comunidad Lo de Verdugo, municipio de Navolato.

Los hechos ocurrieron dentro de una propiedad que se encuentra a la orilla del Canal Humaya, a unos metros de un puente que da acceso a la comunidad.

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El homicidio fue reportado a las autoridades cerca de las 9:00 horas, y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó el saldo.

Familiares del occiso llegaron y lo identificaron a las autoridades, sin que se revelaran detalles sobre la zona donde quedó el cadáver.

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El sitio fue asegurado por efectivos militares, mientras Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las diligencias en el lugar.

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