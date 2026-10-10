$!Asesinan a balazos a un hombre dentro de su casa en Santa Fe, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este sábado 10 de octubre al interior de su casa en el Fraccionamiento Santa Fe.
El reporte de disparos se emitió a las 17:45 horas, indicando una vivienda sobre la Calle Santa Ana, entre las calles Sierra y Hermosa.
Hombres armados ingresaron al lugar y asesinaron de varios disparos a la víctima en su habitación.
La vivienda fue asegurada y resguardada por policías municipales hastala llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado, quien dio fe del deceso.
El occiso fue identificado como Efraín “N”, de 30 años, quien vestía playera negra, pantalón azul de mezclilla y tenis negros.