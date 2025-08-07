$!Asesinan a balazos a un hombre dentro de su domicilio en Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este jueves 7 de agosto, al interior de su vivienda ubicada en la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán.
La víctima fue identificada en el lugar como Luis Antonio “N”, de 36 años de edad.
De acuerdo con reportes oficiales, fue poco antes de las 12:00 horas cuando se recibió una llamada al 9-1-1 alertando sobre detonaciones de arma de fuego en la zona. Minutos después, autoridades confirmaron el hallazgo de un hombre sin vida.
Luis Antonio fue localizado boca arriba, sin signos vitales, a un costado de una motocicleta Itálika color azul con rojo, en la entrada de su domicilio. Presentaba múltiples impactos de bala en distintas partes del cuerpo.
Testigos indicaron que sujetos armados llegaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima, para luego huir con rumbo desconocido.
El ataque ocurrió sobre la calle Luis Donaldo Colosio Murrieta, casi esquina con la calle del Olmo, a escasos metros de la capilla de la Virgen y cerca de un canal de riego, en una zona ubicada detrás del complejo Estatal de Seguridad Pública.
Elementos policiacos acordonaron el área y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.