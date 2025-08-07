$!Asesinan a balazos a un hombre dentro de su domicilio en Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este jueves 7 de agosto, al interior de su vivienda ubicada en la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán.

La víctima fue identificada en el lugar como Luis Antonio “N”, de 36 años de edad.

De acuerdo con reportes oficiales, fue poco antes de las 12:00 horas cuando se recibió una llamada al 9-1-1 alertando sobre detonaciones de arma de fuego en la zona. Minutos después, autoridades confirmaron el hallazgo de un hombre sin vida.