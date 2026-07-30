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Violencia

Asesinan a balazos a un hombre dentro de su vivienda en La Riviera, en Mazatlán

Tras el ataque, ocurrido la tarde de este jueves, el agresor habría escapado corriendo entre los andadores del fraccionamiento
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
30/07/2026 20:06
30/07/2026 20:06

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado con disparos de arma corta este jueves dentro de su domicilio del fraccionamiento La Riviera, tras lo cual el agresor huyó corriendo del lugar y se perdió entre los andadores.

El ataque fue reportado a las 18:15 horas por vecinos del andador Río Humaya, que fueron alertados por las detonaciones.

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Según versiones en el lugar, se escucharon los balazos e inmediatamente un hombre salió corriendo de la vivienda de la víctima.

Policías municipales fueron los primeros en llegar al lugar y por protocolo solicitaron una ambulancia de Cruz Roja; minutos más tarde, socorristas declararon sin vida al hombre agredido a causa de múltiples heridas de bala.

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La zona fue acordonada y resguardada por los policías municipales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

Al momento se desconoce la identidad de occiso y el móvil del crimen.

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