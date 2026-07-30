$!Asesinan a balazos a un hombre dentro de su vivienda en La Riviera, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado con disparos de arma corta este jueves dentro de su domicilio del fraccionamiento La Riviera, tras lo cual el agresor huyó corriendo del lugar y se perdió entre los andadores. El ataque fue reportado a las 18:15 horas por vecinos del andador Río Humaya, que fueron alertados por las detonaciones.

Según versiones en el lugar, se escucharon los balazos e inmediatamente un hombre salió corriendo de la vivienda de la víctima. Policías municipales fueron los primeros en llegar al lugar y por protocolo solicitaron una ambulancia de Cruz Roja; minutos más tarde, socorristas declararon sin vida al hombre agredido a causa de múltiples heridas de bala.