$!Asesinan a balazos a un hombre dentro de su vivienda en La Riviera, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue asesinado con disparos de arma corta este jueves dentro de su domicilio del fraccionamiento La Riviera, tras lo cual el agresor huyó corriendo del lugar y se perdió entre los andadores.
El ataque fue reportado a las 18:15 horas por vecinos del andador Río Humaya, que fueron alertados por las detonaciones.
Según versiones en el lugar, se escucharon los balazos e inmediatamente un hombre salió corriendo de la vivienda de la víctima.
Policías municipales fueron los primeros en llegar al lugar y por protocolo solicitaron una ambulancia de Cruz Roja; minutos más tarde, socorristas declararon sin vida al hombre agredido a causa de múltiples heridas de bala.
La zona fue acordonada y resguardada por los policías municipales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.
Al momento se desconoce la identidad de occiso y el móvil del crimen.