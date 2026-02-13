$!Asesinan a balazos a un hombre dentro de un abarrote en Montereal, al norte de Culiacán

Un hombre perdió la vida dentro de un abarrote tras ser atacado a balazos durante la tarde de este viernes en el fraccionamiento Montereal, del sector Portalegre, al norte de Culiacán.

La versión preliminar de los hechos apunta a que el varón fue agredido desde el exterior y logró adentrarse en el establecimiento, donde terminó sin vida.

Trabajadores del negocio y vecinos reportaron el homicidio cerca de las 16:30 horas de este 13 de febrero.