$!Asesinan a balazos a un hombre dentro de un abarrote en Montereal, al norte de Culiacán

Un hombre perdió la vida dentro de un abarrote tras ser atacado a balazos durante la tarde de este viernes en el fraccionamiento Montereal, del sector Portalegre, al norte de Culiacán.
La versión preliminar de los hechos apunta a que el varón fue agredido desde el exterior y logró adentrarse en el establecimiento, donde terminó sin vida.
Trabajadores del negocio y vecinos reportaron el homicidio cerca de las 16:30 horas de este 13 de febrero.
Las autoridades se movilizaron y fue el Ejército Mexicano quien confirmó el saldo dentro del local, ubicado en la esquina de la calle López de Armendáriz y bulevar La Malinche.
Hasta el momento se desconocen datos generales de la persona asesinada.
En el perímetro del hecho, quedó estacionado un vehículo Suzuki Jimny color verde limón, al cual las autoridades tomaron datos, pero sin precisar si tuvo relación con el hecho.
Durante los trabajos de la Fiscalía General del Estado en la zona, las autoridades presentes sobrevolaron un dron en el sector.