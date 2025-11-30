$!Asesinan a balazos a un hombre dentro de un domicilio de la colonia Buenos Aires, en Culiacán

Un hombre fue privado de la vida a balazos la noche de este domingo 30 de noviembre dentro de un domicilio de la colonia Buenos Aires, en Culiacán.

La víctima fue identificada como Jorge Noé, de 42 años de edad.

El hecho se registró alrededor de las 19:50 horas en una vivienda que se encuentra en la calle Cerro de la Cueva, entre la calle Primera, cerca de unas canchas de fútbol y de una termoeléctrica.

Según reportes preliminares, al menos un civil armado ingresó al inmueble para agredir a tiros a la víctima, privándolo de la vida en instantes. Tras el atentado, los responsables emprendieron la huida hacia un rumbo desconocido.

Elementos del Ejército Mexicano arribaron al punto para responder al hecho y encontraron al masculino recostado en el suelo con heridas de bala en su cuerpo, justo pasando por la entrada del inmueble.