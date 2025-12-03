Seguridad

Asesinan a balazos a un hombre dentro de un domicilio en La Amistad, en Culiacán

Familiares identifican al occiso como Miguel Alfonso de 28 años de edad
03/12/2025 17:08
Un hombre identificado como Miguel Alfonso de 28 años de edad fue asesinado a balazos dentro de un domicilio en la colonia La Amistad, al oriente de Culiacán.

El crimen ocurrió dentro de una vivienda en el cruce de la calle Juan Rulfo y la calle Arroyo Número 2, alrededor de las 16:00 horas.

Hasta el momento no se han revelado características físicas del ahora occiso.

En la escena acudieron familiares para el reconocimiento ante las autoridades.

El Ejército Mexicano y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acordonaron el sitio para la preservación de la escena.

