$!Asesinan a balazos a un hombre dentro de un domicilio en La Amistad, en Culiacán

Un hombre identificado como Miguel Alfonso de 28 años de edad fue asesinado a balazos dentro de un domicilio en la colonia La Amistad, al oriente de Culiacán.
El crimen ocurrió dentro de una vivienda en el cruce de la calle Juan Rulfo y la calle Arroyo Número 2, alrededor de las 16:00 horas.
Hasta el momento no se han revelado características físicas del ahora occiso.
En la escena acudieron familiares para el reconocimiento ante las autoridades.
El Ejército Mexicano y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acordonaron el sitio para la preservación de la escena.