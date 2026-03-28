$!Asesinan a balazos a un hombre dentro de un domicilio en Santa Rocío, en Culiacán

Al interior de una vivienda fue asesinado a balazos un hombre identificado como Juan Carlos, en el fraccionamiento Santa Rocío, al poniente de Culiacán.

Según reportes, la víctima, de 50 años de edad, fue agredida dentro de la casa alrededor de las 11:15 horas, y al movilizarse elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), confirmaron el asesinato.

El crimen se cometió dentro de un domicilio ubicado sobre la calle Monte Betel, entre Monte de los Olivos y Monte Nebo.