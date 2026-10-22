$!Asesinan a balazos a un hombre dentro de un negocio de comida en la colonia Francisco Villa de Mazatlán

MAZATLÁN. _Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este jueves al interior de un negocio de venta de comida en la colonia Francisco Villa, en Mazatlán. El ataque armado se registró alrededor de las 14:15 horas, en la esquina de las calles División del Norte y Batalla de Tierra Blanca.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, quien no ha sido identificada, se encontraba dentro del establecimiento cuando un hombre armado se acercó al cancel y le disparó en repetidas ocasiones hasta dejarlo tendido en el lugar.

Paramédicos de Bomberos Veteranos acudieron para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.