$!Asesinan a balazos a un hombre dentro de un taller de motos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre que se encontraba dentro de un taller de motocicletas fue asesinado a balazos la tarde de este sábado 31 de octubre en la colonia Jaripillo; al momento se desconoce si era empleado o cliente del negocio.
El ataque se registró a las 18:00 horas en el establecimiento ubicado sobre la Avenida Múnich, casi esquina con la calle Querétaro, donde hombres armados llegaron y dispararon directamente contra la víctima.
La víctima fue identificada como Manuel “N”, de 31 años de edad, quien se encontraba dentro del taller al momento de la agresión y quedó tendido e inmóvil en el lugar a causa de múltiples heridas.
Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar para tratar de auxiliarlo, pero al valorarlo, ya no contaba con signos vitales.
Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y del Ejército, quienes acordonaron la zona y quedaron a la espera del personal de la Fiscalía General del Estado.
Peritos y policías de investigación realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios para iniciar la carpeta de investigación.