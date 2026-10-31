$!Asesinan a balazos a un hombre dentro de un taller de motos en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre que se encontraba dentro de un taller de motocicletas fue asesinado a balazos la tarde de este sábado 31 de octubre en la colonia Jaripillo; al momento se desconoce si era empleado o cliente del negocio. El ataque se registró a las 18:00 horas en el establecimiento ubicado sobre la Avenida Múnich, casi esquina con la calle Querétaro, donde hombres armados llegaron y dispararon directamente contra la víctima.

La víctima fue identificada como Manuel “N”, de 31 años de edad, quien se encontraba dentro del taller al momento de la agresión y quedó tendido e inmóvil en el lugar a causa de múltiples heridas. Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar para tratar de auxiliarlo, pero al valorarlo, ya no contaba con signos vitales.