$!Asesinan a balazos a un hombre dentro de un vehículo en la colonia El Mirador, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos durante la noche de este miércoles 13 de mayo en la colonia El Mirador, al norte de Culiacán.

El ataque fue reportado alrededor de las 18:30 horas frente a un domicilio ubicado en el cruce de las calles Jiménez y Mar de Cortés.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima se encontraba dentro de un vehículo Nissan sedán color plateado cuando civiles armados se acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras la agresión, vecinos reportaron al número de emergencias 911 que había una persona herida por disparos de arma de fuego, lo que provocó la movilización de elementos del Ejército Mexicano.