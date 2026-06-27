$!Asesinan a balazos a un hombre dentro de una cantina en el Centro de Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este sábado 27 de junio al interior de una cantina ubicada en la colonia Centro, en el primer cuadro de Culiacán.

La agresión se registró en un establecimiento localizado sobre la calle Riva Palacio, entre el bulevar Francisco I. Madero y la calle Francisco Villa, donde la víctima se encontraba conviviendo.

De acuerdo con los primeros reportes, varias personas armadas irrumpieron en el negocio y se dirigieron directamente hacia el hombre, a quien dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y localizaron a la víctima con heridas de bala al interior del establecimiento.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana ingresaron a la cantina para brindarle atención; sin embargo, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.