$!Asesinan a balazos a un hombre dentro de una casa en Las Cascadas, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre no identificado fue asesinado a balazos la mañana de este martes 1 de septiembre al interior de una vivienda en la colonia Las Cascadas, ubicada en el sector suroriente de Culiacán.

El ataque se registró alrededor de las 11:00 horas sobre la calle Puma, entre Oso y la avenida principal, en una zona de difícil acceso con calle de terracería contigua al cerro, en los límites con el asentamiento Renato Vega.