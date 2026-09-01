$!Asesinan a balazos a un hombre dentro de una casa en Las Cascadas, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre no identificado fue asesinado a balazos la mañana de este martes 1 de septiembre al interior de una vivienda en la colonia Las Cascadas, ubicada en el sector suroriente de Culiacán.
El ataque se registró alrededor de las 11:00 horas sobre la calle Puma, entre Oso y la avenida principal, en una zona de difícil acceso con calle de terracería contigua al cerro, en los límites con el asentamiento Renato Vega.
Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes ingresaron al inmueble, localizaron a la víctima y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, el personal paramédico de la Cruz Roja ratificó la caída.
En la escena se encontraron casquillos percutidos de grueso calibre. Las autoridades no han proporcionado datos sobre las características de los presuntos responsables.
El perímetro quedó bajo resguardo de las fuerzas de seguridad a la espera del personal pericial y de investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para el desarrollo de las diligencias correspondientes.