Seguridad
|
Violencia

Asesinan a balazos a un hombre dentro de una casa en Lomas del Boulevard, en Culiacán

Oscar Alejandro, de 29 años, fue agredido a tiros dentro de la cochera del inmueble
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
22/01/2026 17:46
22/01/2026 17:46

Un hombre fue asesinado a balazos al interior de una casa durante la tarde de este jueves en el sector Lomas del Boulevard, en Culiacán.

La víctima fue reconocida por familiares como Oscar Alejandro, de 29 años, quien fue agredido a tiros dentro de la cochera del inmueble.

  • $!Asesinan a balazos a un hombre dentro de una casa en Lomas del Boulevard, en Culiacán
  • $!Asesinan a balazos a un hombre dentro de una casa en Lomas del Boulevard, en Culiacán

La casa es de dos plantas, color beige con detalles en chedron, y cuya cochera estaba tapado por una cerca de malla ciclónica con barrotes.

El ataque ocurrió sobre la calle Río Nilo, casi cruce con la calle Lago de Marcaibo, cerca de las 16:30 horas de este 22 de enero.

  • $!Asesinan a balazos a un hombre dentro de una casa en Lomas del Boulevard, en Culiacán
  • $!Asesinan a balazos a un hombre dentro de una casa en Lomas del Boulevard, en Culiacán

Al lugar se movilizaron como primeros respondientes elementos de la Secretaría de Marina, quienes acordonaron en tanto arribó personal de la Fiscalía General del Estado y el Servicio Médico Forense, para procesar y levantar el cadáver.

  • $!Asesinan a balazos a un hombre dentro de una casa en Lomas del Boulevard, en Culiacán
  • $!Asesinan a balazos a un hombre dentro de una casa en Lomas del Boulevard, en Culiacán
#Violencia
#Asesinato
#Ataque a balazos
#Culiacán
#Homicidio
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube