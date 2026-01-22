$!Asesinan a balazos a un hombre dentro de una casa en Lomas del Boulevard, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos al interior de una casa durante la tarde de este jueves en el sector Lomas del Boulevard, en Culiacán.
La víctima fue reconocida por familiares como Oscar Alejandro, de 29 años, quien fue agredido a tiros dentro de la cochera del inmueble.
La casa es de dos plantas, color beige con detalles en chedron, y cuya cochera estaba tapado por una cerca de malla ciclónica con barrotes.
El ataque ocurrió sobre la calle Río Nilo, casi cruce con la calle Lago de Marcaibo, cerca de las 16:30 horas de este 22 de enero.
Al lugar se movilizaron como primeros respondientes elementos de la Secretaría de Marina, quienes acordonaron en tanto arribó personal de la Fiscalía General del Estado y el Servicio Médico Forense, para procesar y levantar el cadáver.