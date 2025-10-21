$!Asesinan a balazos a un hombre dentro de una tienda comercial en Pradera Dorada I, en Mazatlán

MAZATLÁN.- Un joven fue asesinado a balazos la noche de este martes 21 de octubre, dentro de una tienda comercial express ubicada en el fraccionamiento Pradera Dorada I, en este puerto.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas y de acuerdo a los primeros reportes extraoficiales, el hombre fue atacado a balazos dentro de la tienda comercial, ubicada en el crucero de las avenidas Genaro Estrada y Eje 2A, frente a un campo deportivo, donde decenas de personas hacían deporte.

El asesinado fue identificado como Eugenio “N”, de 22 años, quien quedó tirado con un casco de motociclista puesto, en el interior de la tienda, cerca de unas hieleras, a un par de metros de la entrada.

En el lugar de los hechos se informó también de manera extraoficial que al parecer Eugenio era perseguido por hombres armados y en su intento por protegerse se metió a la tienda.