$!Asesinan a balazos a un hombre dentro de una tienda comercial en Pradera Dorada I, en Mazatlán

MAZATLÁN.- Un joven fue asesinado a balazos la noche de este martes 21 de octubre, dentro de una tienda comercial express ubicada en el fraccionamiento Pradera Dorada I, en este puerto.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas y de acuerdo a los primeros reportes extraoficiales, el hombre fue atacado a balazos dentro de la tienda comercial, ubicada en el crucero de las avenidas Genaro Estrada y Eje 2A, frente a un campo deportivo, donde decenas de personas hacían deporte.
El asesinado fue identificado como Eugenio “N”, de 22 años, quien quedó tirado con un casco de motociclista puesto, en el interior de la tienda, cerca de unas hieleras, a un par de metros de la entrada.
En el lugar de los hechos se informó también de manera extraoficial que al parecer Eugenio era perseguido por hombres armados y en su intento por protegerse se metió a la tienda.
Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Marina, además de rescate y auxilio.
El área fue acordonada con una franja amarilla.
Al lugar acudieron familiares de Eugenio, quienes lo identificaron, mientras personal del Servicio Médico Forense se hizo cargo del cadáver.
El occiso viajaba en una motoneta e ingresó a la tienda de autoservicio para protegerse ya que era perseguido por hombres a bordo de una motocicleta; uno de los atacantes lo persiguió y le disparó en varias ocasiones hasta verlo caer.
Paramédicos de Protección Civil llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios al motociclista caído, pero este ya no contaba con signos vitales.
Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado acudieron a realizar las diligencias de ley.
Este hecho se registra en Mazatlán, mientras el puerto es reforzado con la llegada de decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Esta zona de Pradera Dorada I y Pradera Dorada II ya ha registrado varios hechos sangrientos, incluso ataque contra policías municipales con saldo de fallecidos.