$!Asesinan a balazos a un hombre dentro de una tienda de abarrotes de la colonia Progreso, al sur de Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este domingo 2 de noviembre dentro de su domicilio habilitado como tienda de abarrotes, ubicado en la colonia Progreso, al sur de Culiacán.
El homicidio se reportó poco antes de las 22:00 horas, en una vivienda ubicada entre las calles Colinas de la Quebrada y Segunda.
Según reportes extraoficiales, la víctima respondía al nombre de Francisco “N” y era dueño del inmueble en donde fue atacado a tiros hasta ser privado de la vida.
Cabe señalar que el paradero de los responsables es desconocido, así como sus características físicas o la unidad automotriz en la que podrían haber escapado.
Una llamada anónima al número de emergencias 9-1-1 sobre un masculino sin vida fue lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad, pues se refería que eran por causas violentas pues en la zona se habían escuchado detonaciones de arma de fuego.
Elementos del Ejército Mexicano se movilizaron al lugar para responder al hecho y, al certificar el asesinato, se encargaron de asegurar una zona mientras vigilaban alrededor.
Más tarde llegaron los policías de investigación de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes. En tanto, personal de la Dirección General de Investigación Pericial ingresó a la zona de resguardo para llevar a cabo las labores de campo.
El cuerpo será trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le aplicará la autopsia que marca la ley.