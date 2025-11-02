$!Asesinan a balazos a un hombre dentro de una tienda de abarrotes de la colonia Progreso, al sur de Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este domingo 2 de noviembre dentro de su domicilio habilitado como tienda de abarrotes, ubicado en la colonia Progreso, al sur de Culiacán.

El homicidio se reportó poco antes de las 22:00 horas, en una vivienda ubicada entre las calles Colinas de la Quebrada y Segunda.

Según reportes extraoficiales, la víctima respondía al nombre de Francisco “N” y era dueño del inmueble en donde fue atacado a tiros hasta ser privado de la vida.

Cabe señalar que el paradero de los responsables es desconocido, así como sus características físicas o la unidad automotriz en la que podrían haber escapado.

Una llamada anónima al número de emergencias 9-1-1 sobre un masculino sin vida fue lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad, pues se refería que eran por causas violentas pues en la zona se habían escuchado detonaciones de arma de fuego.