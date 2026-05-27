Asesinan a balazos a un hombre dentro de una vivienda en Infonavit Barrancos, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos al interior de un domicilio ubicado en el sector Infonavit Barrancos, al sur de Culiacán, durante la madrugada de este miércoles 27 de mayo.

El ataque fue reportado alrededor de las 00:10 horas, luego de que vecinos alertaran al número de emergencias sobre detonaciones de arma de fuego en una vivienda ubicada sobre la calle Municipio Libre, entre Privada de Los Empaques y la avenida Varsovia.

Tras el reporte, elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y localizaron a un hombre sin vida dentro de una casa de dos pisos. Hasta el momento la identidad de la víctima no ha sido revelada oficialmente por las autoridades.

De acuerdo con los primeros informes, se trataba de un hombre de complexión robusta que vestía pantalón de mezclilla azul y playera negra al momento del ataque.

Según las versiones preliminares, la víctima habría sido asesinada por sujetos desconocidos que ingresaron o arribaron al domicilio momentos antes del crimen.

La zona fue acordonada por elementos militares mientras agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban el procesamiento de la escena.