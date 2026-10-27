$!Asesinan a balazos a un hombre dentro de una vivienda en la colonia Chulavista, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado a disparos durante la jornada de este martes al interior de un domicilio ubicado en la colonia Chulavista, en el sector sur de la ciudad. La víctima fue identificada por las autoridades en el lugar de los hechos como José Francisco “N”, de 38 años de edad.

De acuerdo con los datos recabados, el reporte a las líneas de emergencia movilizó a elementos de la Policía Municipal hacia el cruce de las calles Juan Ledezma y Artículo 115. Al ingresar a una vivienda pintada de color verde, los agentes localizaron al hombre tendido boca arriba con múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Se dio a conocer de manera preliminar que el inmueble donde ocurrió el crimen aparentemente era utilizado para realizar actividades de reciclaje. Hasta el momento, las autoridades no han detallado la mecánica de la agresión ni se cuenta con datos sobre la identidad o el paradero de los presuntos responsables.