$!Asesinan a balazos a un hombre dentro de una vivienda improvisada en Villa Bonita, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 29 de junio al interior de una vivienda improvisada ubicada en la colonia Villa Bonita, al sur de Culiacán.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 16:50 horas en un inmueble localizado sobre la calle Paseo de los Himalayas, esquina con Sierra de Totolongo, luego de que se alertara al número de emergencias sobre una persona sin signos vitales.

Al arribar al sitio, elementos del Ejército Mexicano confirmaron que dentro de la vivienda se encontraba un hombre sin vida con múltiples heridas producidas por proyectil de arma de fuego; solo traía un pantalón de mezclilla.