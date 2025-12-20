$!Asesinan a balazos a un hombre dentro del panteón San Juan, en Culiacán

CULIACÁN._ A balazos fue asesinado un hombre la tarde-noche de este sábado 20 de diciembre dentro del panteón San Juan, en el sector Centro de Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 17:40 horas luego de que personas que se encontraban en la zona informaron a la línea de emergencias haber escuchado detonaciones de arma de fuego.

El reporte provocó la movilización de las autoridades de seguridad y elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano arribaron al cementerio, ya que dentro se reportaba la presencia de una persona sin vida.

Los uniformados ingresaron y confirmaron el homicidio.