Seguridad
|
Violencia

Asesinan a balazos a un hombre dentro del panteón San Juan, en Culiacán

El homicidio de una persona de aproximadamente 50 años movilizó este sábado a corporaciones de seguridad, que acudieron al cementerio ubicado en el sector Centro
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
20/12/2025 19:06
20/12/2025 19:06

CULIACÁN._ A balazos fue asesinado un hombre la tarde-noche de este sábado 20 de diciembre dentro del panteón San Juan, en el sector Centro de Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 17:40 horas luego de que personas que se encontraban en la zona informaron a la línea de emergencias haber escuchado detonaciones de arma de fuego.

El reporte provocó la movilización de las autoridades de seguridad y elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano arribaron al cementerio, ya que dentro se reportaba la presencia de una persona sin vida.

Los uniformados ingresaron y confirmaron el homicidio.

$!Asesinan a balazos a un hombre dentro del panteón San Juan, en Culiacán

Se refirió que la víctima se trata de un hombre de baja estatura y complexión delgada, de aproximadamente 50 años, quien vestía una camisa azul oscura tipo polo, un pantalón de mezclilla azul y tenis blancos.

No se indicó en qué punto exacto del panteón fue hallada la víctima, además de que se desconocen las características de los responsables y su posible paradero.

La entrada del cementerio fue asegurada para preservar la escena. Peritos y agentes investigadores ingresaron para realizar las diligencias y labores de campo correspondientes.

$!Asesinan a balazos a un hombre dentro del panteón San Juan, en Culiacán
#Violencia
#Ataque a balazos
#Homicidio
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube