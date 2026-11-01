$!Asesinan a balazos a un hombre disfrazado en la colonia Renato Vega Amador, en Culiacán

La víctima quedó tendida sobre la vía pública por la calle Abedules casi esquina con Puma, minutos después de las 22:00 horas del sábado 31 de octubre.

CULIACÁN._ En plena noche de Halloween, un hombre disfrazado fue asesinado a balazos entre las calles de la colonia Renato Vega Amador, al oriente de Culiacán.

En la escena pudo apreciarse que el hombre traía puesto un disfraz, y su cuerpo yacía a la orilla de la banqueta.

Hasta el momento no ha sido identificado formalmente por las autoridades, ni se han revelado características sobre los presuntos responsables.

La zona del homicidio fue asegurada por personal del Ejército Mexicano, y posteriormente procesada por Fiscalía General del Estado.