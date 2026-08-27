$!Asesinan a balazos a un hombre en abarrote de la Colonia Nuevo México, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre identificado como Eduardo, de 60 años de edad, fue asesinado a balazos en la entrada de un establecimiento tipo abarrote en la Colonia Nuevo México, al sur de Culiacán.
Fue alrededor de las 20:30 horas de este 27 de agosto que vecinos reportaron la agresión sobre la calle Presidente Mariano Paredes, entre las calles Solidaridad y Participación Ciudadana, a un par de calles del Parque Culiacán 87.
La víctima fue interceptada a tiros afuera del negocio y cayó tendido bocarriba; vestía una playera color verde y short gris.
De acuerdo con testimonios en el sitio, sujetos le dispararon con armas largas, provocándole heridas que le llevaron a la muerte.
Tras el reporte, personal militar se movilizó y, al confirmar la presencia de la persona fallecida, cerró la circulación con cinta amarilla.
Posteriormente, agentes periciales de Fiscalía General del Estado se apersonaron para desplegar las diligencias que marca la ley.