$!Asesinan a balazos a un hombre en abarrote de la Colonia Nuevo México, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre identificado como Eduardo, de 60 años de edad, fue asesinado a balazos en la entrada de un establecimiento tipo abarrote en la Colonia Nuevo México, al sur de Culiacán.

Fue alrededor de las 20:30 horas de este 27 de agosto que vecinos reportaron la agresión sobre la calle Presidente Mariano Paredes, entre las calles Solidaridad y Participación Ciudadana, a un par de calles del Parque Culiacán 87.

La víctima fue interceptada a tiros afuera del negocio y cayó tendido bocarriba; vestía una playera color verde y short gris.