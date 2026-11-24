MAZATLÁN._ Un hombre fue atacado con disparos de arma de fuego y quedó sin vida sobre la esquina de la avenida Río Pánuco y la calle Ameca, en el fraccionamiento Pradera Dorada sección V.

El ataque se registró a las 17:50 horas en la mencionada esquina, y según testigos, hombres armados a bordo de una motocicleta le dispararon a quemarropa y huyeron del lugar.