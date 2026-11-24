MAZATLÁN._ Un hombre fue atacado con disparos de arma de fuego y quedó sin vida sobre la esquina de la avenida Río Pánuco y la calle Ameca, en el fraccionamiento Pradera Dorada sección V.
El ataque se registró a las 17:50 horas en la mencionada esquina, y según testigos, hombres armados a bordo de una motocicleta le dispararon a quemarropa y huyeron del lugar.
Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar para tratar de auxiliarlo, pero ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada por policías municipales y elementos del Ejército hasta la llegada de peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de las diligencias correspondientes.