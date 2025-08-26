$!Asesinan a balazos a un hombre en campo Santa Martha, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este martes en las cuarterías del campo agrícola Santa Martha, ubicado en la sindicatura de Costa Rica, en el municipio de Culiacán.

El hecho se registró alrededor de las 13:00 horas. Al arribar al lugar, elementos del Ejército Mexicano confirmaron que la víctima presentaba múltiples impactos de arma de fuego.