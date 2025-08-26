$!Asesinan a balazos a un hombre en campo Santa Martha, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este martes en las cuarterías del campo agrícola Santa Martha, ubicado en la sindicatura de Costa Rica, en el municipio de Culiacán.
El hecho se registró alrededor de las 13:00 horas. Al arribar al lugar, elementos del Ejército Mexicano confirmaron que la víctima presentaba múltiples impactos de arma de fuego.
El cuerpo fue localizado a un costado de las escaleras, en la entrada de los cuartos, y bajo un árbol. Vecinos informaron que desconocen la identidad del hombre, quien murió en el sitio tras el ataque.
La zona fue resguardada por personal militar mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).