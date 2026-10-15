Asesinan a balazos a un hombre en Colonia Morelos, Escuinapa; suman ocho homicidios

ESCUINAPA._ Un hombre identificado como Javier “C”, de 26 años, conocido como “Chanate”, fue asesinado a balazos durante la madrugada de este jueves en la comunidad de Colonia Morelos, cerca de la sindicatura de Isla del Bosque, en este municipio.

De acuerdo con la información recabada, el homicidio ocurrió en el cruce de las calles 18 de Marzo y Ángel Flores, cerca de una escuela secundaria de la localidad.

Javier C. tenía su domicilio en Isla del Bosque y era conocido entre los habitantes por dedicarse a la compra y venta de chatarra, así como de artículos de pesca.

El cuerpo fue reportado durante la mañana, cuando vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia y seguridad sobre la presencia de una persona con heridas de arma de fuego. Al llegar al lugar, los paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, se desconoce cómo ocurrió la agresión y no se ha informado sobre personas detenidas por este homicidio.

Este asesinato representa el octavo homicidio registrado en el municipio desde el sábado pasado. Apenas el viernes anterior, la gobernadora Graciela Domínguez Nava encabezó en la sindicatura de Isla del Bosque una mesa regional de coordinación en materia de seguridad y una jornada por la paz.