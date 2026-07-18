$!Asesinan a balazos a un hombre en el Centro de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre quedó sin vida tras un ataque a balazos registrado este sábado en calles del Centro de Mazatlán.
El ataque se reportó a las 17:15 horas sobre la calle Teniente Azueta, esquina con Héroes del Cañonero Tampico.
Al parecer, la víctima se encontraba sentada en la banqueta cuando hombres armados llegaron y, sin mediar palabra, comenzaron a dispararle.
Policías municipales llegaron al lugar como primeros respondientes y por protocolo solicitaron una ambulancia para que paramédicos valorarán al herido.
Sin embargo, minutos más tarde elementos del Grupo Cobras llegaron al lugar y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada los municipales y resguardada por elementos del Ejército hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.
Al momento se desconoce la identidad del occiso.