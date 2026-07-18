$!Asesinan a balazos a un hombre en el Centro de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre quedó sin vida tras un ataque a balazos registrado este sábado en calles del Centro de Mazatlán.

El ataque se reportó a las 17:15 horas sobre la calle Teniente Azueta, esquina con Héroes del Cañonero Tampico.

Al parecer, la víctima se encontraba sentada en la banqueta cuando hombres armados llegaron y, sin mediar palabra, comenzaron a dispararle.