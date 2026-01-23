$!Asesinan a balazos a un hombre en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos durante la noche de este viernes en una zona residencial del Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.
Las autoridades fueron alertadas de este hecho aproximadamente a las 19:45 horas.
La movilización de elementos confirmó la presencia de un hombre atacado a tiros por el bulevar Hermila Galindo de Topete, entre los bulevares Rotarismo y Alfonso Zaragoza Maytorena, sobre la banqueta junto a una zona enmontada.
La víctima es un hombre de aproximadamente 35 años de edad, de complexión robusta y tez morena clara; al momento del hecho vestía un conjunto deportivo, conformado por una playera blanca, un short gris y tenis oscuros.
Las fuerzas de seguridad informaron que el hombre presentaba heridas por dos impactos de bala en la cabeza.
La zona fue asegurada para la intervención de peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes comenzarán con las investigaciones del caso.