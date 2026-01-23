$!Asesinan a balazos a un hombre en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue asesinado a balazos durante la noche de este viernes en una zona residencial del Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

Las autoridades fueron alertadas de este hecho aproximadamente a las 19:45 horas.

La movilización de elementos confirmó la presencia de un hombre atacado a tiros por el bulevar Hermila Galindo de Topete, entre los bulevares Rotarismo y Alfonso Zaragoza Maytorena, sobre la banqueta junto a una zona enmontada.