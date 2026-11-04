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Violencia

Asesinan a balazos a un hombre en el fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán

La víctima quedó tendida frente a la vivienda frente al jardín de niños Mercedes González Acosta
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
04/11/2026 21:40
04/11/2026 21:40

Un hombre de 33 años de edad, identificado como Mauricio, fue asesinado a balazos durante la noche de este 4 de noviembre afuera de su casa en el fraccionamiento Los Ángeles, al noreste de Culiacán.

La víctima quedó tendida frente a la vivienda, sobre la calle Canoga, casi esquina con la calle San Marino, frente al jardín de niños Mercedes Gonzáles Acosta.

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Las autoridades fueron alertadas del ataque armado alrededor de las 20:30 horas de este miércoles, y al llegar encontraron al varón sin signos vitales.

En los alrededores fueron encontrados varios casquillos percutidos de arma de fuego disparados durante el atentado.

Militares acordonaron la escena y posteriormente la Fiscalía General del Estado se encargó de recabar indicios para las indagatorias.

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