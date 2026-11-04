$!Asesinan a balazos a un hombre en el fraccionamiento Los Ángeles, en Culiacán

Un hombre de 33 años de edad, identificado como Mauricio, fue asesinado a balazos durante la noche de este 4 de noviembre afuera de su casa en el fraccionamiento Los Ángeles, al noreste de Culiacán.

La víctima quedó tendida frente a la vivienda, sobre la calle Canoga, casi esquina con la calle San Marino, frente al jardín de niños Mercedes Gonzáles Acosta.