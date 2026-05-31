Asesinan a balazos a un hombre en el fraccionamiento Villa Verde, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre perdió la vida tras un ataque a balazos cuando se encontraba a bordo de su camioneta estacionada en calles del fraccionamiento Villa Verde, en Mazatlán.

Las detonaciones de arma de fuego se reportaron a las autoridades a las 00:30 horas de este domingo 31 de mayo, indicando la calle Lilia Carrillo, casi esquina con la calle José Clemente Orozco.

Al parecer, el conductor de una camioneta Toyota Sequoia se encontraba a bordo de su unidad cuando fue atacado por un tirador quien se acercó a su ventanilla y le disparó en múltiples ocasiones.

Tras la agresión, la víctima alcanzó a descender de la unidad, pero cayó malherido y quedó tendido sobre el pavimento.

Agentes de la Policía Municipal llegaron al lugar tras el reporte de disparos y localizaron a un hombre con heridas de bala, por lo que solicitaron una ambulancia.

Más tarde arribaron paramédicos de Protección Civil para tratar de brindar los primeros auxilios a la víctima, pero ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada y resguardada por los municipales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado, quien se hizo cargo de las diligencias de ley.

El occiso fue identificado en el lugar con el nombre de Emir “N”, de 36 años de edad.