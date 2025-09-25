$!Asesinan a balazos a un hombre en el Mercado Rafael Buelna, en Culiacán

CULIACÁN._ A balazos fue asesinado un hombre durante la noche de este jueves 25 de septiembre en el Mercado Rafael Buelna, en el sector Centro de Culiacán. El homicidio se reportó poco antes de las 18:00 horas sobre la calle Hermenegildo Galiana, entre Miguel Hidalgo y Benito Juárez, frente a los locales comerciales del mercado. Se indicó que fueron dos sujetos a bordo de una motocicleta los que pasaron por el lugar y atacaron a balazos al hombre, dejándolo gravemente herido.

Luego de la agresión armada, los responsables emprendieron la huida y su paradero es desconocido. Una llamada al número de emergencias 9-1-1 sobre detonaciones de arma de fuego y la presencia de un hombre herido provocó la movilización de las autoridades de seguridad, siendo elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal los que acudieron para responder al hecho. Al arribar solicitaron la ayuda del equipo de rescate, siendo paramédicos de la Cruz Roja Mexicana los que se encargaron de averiguar si la víctima contaba aún con signos vitales, sin embargo, cubrieron el cuerpo con una manta azul y se retiraron al confirmar que ya había fallecido. La identifidad de la víctima aún es desconocida.