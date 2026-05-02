$!Asesinan a balazos a un hombre en estacionamiento de plaza comercial, al norte de Culiacán

Un hombre joven fue asesinado a balazos la tarde de este sábado 2 de mayo en el área de estacionamiento de una plaza comercial, ubicada al norte de Culiacán.

El ataque se registró alrededor de las 13:00 horas en un centro comercial situado frente al bulevar Lola Beltrán, entre la colonia Horizontes y la privada Montecarlo.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima se encontraba cerca del acceso a la plaza cuando fue interceptada por sujetos que se desplazaban en una motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar, mientras que personas que se encontraban en la zona dieron aviso al número de emergencias 911.