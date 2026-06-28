$!Asesinan a balazos a un hombre en estacionamiento de supermercado de La Conquista, en Culiacán

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este domingo 28 de junio en el estacionamiento de un supermercado ubicado en el sector La Conquista, al norte de Culiacán. El ataque fue reportado alrededor de las 20:30 horas en un centro comercial situado sobre el bulevar Lola Beltrán, casi en el cruce con el bulevar Conquistadores, luego de que testigos alertaran al número de emergencias 911 sobre múltiples detonaciones de arma de fuego.





De acuerdo con los primeros informes, la víctima se encontraba en el área de estacionamiento cuando fue interceptada por hombres armados, quienes presuntamente utilizaron armas largas para dispararle en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga. Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal Preventiva y Ejército Mexicano, quienes localizaron al hombre tendido boca abajo con múltiples heridas de bala. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana revisaron a la víctima; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que el cuerpo fue cubierto con una manta mientras se preservaba la escena.



