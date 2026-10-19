$!Asesinan a balazos a un hombre en expendio de cerveza de la colonia 21 de Marzo, en Culiacán

Sergio “N”, de 27 años de edad, murió asesinado a balazos durante la noche de este lunes afuera de un expendio de cerveza ubicado en la colonia 21 de Marzo, al suroriente de Culiacán.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas, sobre el bulevar De Las Brisas, entre las calles General Ignacio Pesqueira y Comandante José Francisco Miranda.

De acuerdo con el reporte de autoridades, los presuntos responsables fueron sujetos a bordo de una camioneta de color gris, quienes huyeron sin ser ubicados.